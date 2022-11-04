綠營今天到國民黨桃園市長候選人張善政競選總部踢館，新黨桃園市議員候選人游智彬前往嗆聲。（賴佑維攝）

綠營踢館張善政 現場唇槍舌戰場面混亂

民進黨桃園市議員候選人黃瓊慧等多人今天到國民黨桃園市長候選人北區競選總部致送「門神張善政！謀財又害命？」中堂。不料新黨桃園市議員候選人游智彬也前往嗆聲，大喊4人是打手，場面相當混亂。

綠營不滿中華民族致公黨及經濟黨接連爆發詐欺與賣假藥事件，指張善政是最高、榮譽顧問，質疑張善政是詐騙集團的門神，為此，包括黃瓊慧、魏筠、王珮毓、藍士博等市議員候選人，製作「門神張善政！謀財又害命？」中堂前往張善政北區競總踢館。

4人抵達張善政北區競總時，遭游智彬站在宣傳車嗆聲，游說，4人是桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬打手，批鄭運鵬到大陸做生意是「中國鵬」。綠營則反擊游智彬沒有民主風度，雙方爆發唇槍舌戰。一度有人要衝上宣傳車，不過遭警方架開。期間也有民眾朝綠營扔數十個沙琪瑪表達不滿，藍士博反抓起沙琪瑪朝游智彬扔，游則高喊民進黨失去民主風度。

藍士博表示，這兩政黨涉及詐欺、賣假藥，提醒桃園市民擔任2政黨及有疑慮團體顧問，應該針對自己行為解釋。魏筠說，張善政自詡科技人才，卻搞不清楚狀況擔任他們最高顧問，張善政本來就是大陸代言人，是謀財害命大門神。王珮毓說，張善政沒辦法誠實面對自己的錯誤，應該要開記者會跟買過假藥、傷害身體的人民道歉。黃瓊慧則說。張善政始終不願意說清楚，與統促小黨曖昧不明。