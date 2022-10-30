大陸農業農村部28日在北京召開生豬生產供應視訓調度會，安排部署下一階段生豬穩產保供工作。會議強調，要加強生豬生產形勢研判，多措並舉確保元旦、春節期間豬肉市場穩定供應。

根據中新經緯引述該會議指出，當前生豬基礎產能穩固，能繁母豬存欄量、生豬存欄量、新生仔豬量均連續5個月以上回升，預計今後幾個月生豬上市量將穩定增加，保障元旦、春節期間豬肉市場供應有堅實的基礎。

此外，會議中要求要扎實做好生豬穩產保供重點工作，緊盯能繁母豬存欄量變化，適時採取有力措施，確保生豬產能穩定在合理水準。保持用地、環保、貸款等長效性支持政策的延續性、穩定性，切實穩定養殖預期。毫不鬆懈抓好非洲豬瘟常態化防控，加強冬季飼養管理。統籌推進新冠肺炎疫情防控和生豬穩產保供工作，及時解決可能出現的運輸、銷售受阻問題，維護正常產銷秩序。強化宣傳引導，積極營造良好氛圍。