與俄羅斯關係僵持，歐洲度冬能源成國安問題，雖然目前能源儲備進度超乎預期，確保今年冬天供應無虞，但歐洲能源巨頭們擔憂表示，今年冬天或許不成問題，但真正的考驗是需要熬過明年的冬天。

CNBC報導，全球經濟面臨多重衝擊，俄烏戰爭、能源和糧食短缺，以及高通膨等，每一個都是使情況更加惡化的潛在因素。

報導指，即將來臨的冬天令人擔憂，其中又以歐洲情勢最嚴峻。在酷寒中，西方對俄制裁引起的天然氣和石油短缺，這將嚴重威脅民生和商業，但比起今冬，能源產業高管們齊聲警告，2023年的冬天才是更應該擔心的。

能源貿易商Vitol執行長哈迪（Russell Hardy）表示，「我們即將迎來一個艱苦的冬天，而明年將會是一個更加困難的冬天」。

哈迪解釋，歐洲2023年上半年可用產能，將遠低於今年同期，因此能源短缺及價格上漲的後果，以及攸關生活成本和對未來問題的預期，都需要以此情境來去做設想。

其他歐洲能源巨頭也抱持同樣的擔憂，義大利石油公司埃尼集團（ENI）執行長戴斯卡濟（Claudio Descalzi）雖然樂觀看待今年冬天，但也坦言問題不在今冬，而是在明年冬天，因為屆時歐洲沒有任何俄天然氣供應。

英國石油（BP）伯納德魯尼也說，能源價格正逼近難以負擔的水準，一些人的可支配收入已經有一半，甚至超過一半需要用於支付能源帳單。他警告，「我認為今年冬天問題已經解決，但歐洲下一個冬天可能更有挑戰性」。