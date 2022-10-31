中嘉集團提前布局智慧家庭市場，以光纖上網為核心串聯智慧裝置，打造全新「Home＋智慧家」系列產品，今年第3季更接連推出「智慧遙控器」新方案、攜手55688集團合作，擴大智慧家庭生活服務多元性，吸引用戶申辦；同時，深知在智慧家庭應用日益成熟下，消費者對於家用寬頻網路的倚賴也隨之提升，特別推出免費升速至500M的限時優惠方案，在家就能享受高速穩定的家用寬頻上網體驗，引發申辦熱潮，帶動整體用戶數持續成長近10％，家用寬頻滲透率直逼五成。

近年固網寬頻上網在遠距辦公及居家學習需求倍增的帶動下，申辦量穩健成長，根據NCC國家通訊傳播委員會統計，截至今年8月底，國內固網寬頻上網總用戶數已突破647萬、其中超過三成是有線電視寬頻用戶；同時，後疫情時代下所衍伸出的新生活型態，也讓家戶成為身兼辦公室、學校、戲院、健身房等多元功能的場域，預期將加速台灣智慧家庭市場發展。

分析第三季主力成長動能，中嘉寬頻今年七月領先業界推出的「智慧遙控器」新方案，獨家結合「Google Nest Mini音箱」及自有「Home＋智慧家APP」，協助用戶創造智慧空間最大效益、廣獲市場好評，成功推升單月申辦量能、相較上半年月均成長70％，其中高速率方案用戶佔比超過一半。同時，瞄準居家數位化趨勢，長期以來致力推動Home＋tv 4K智慧機上盒，透過機上盒讓用戶輕鬆擁有聰明又便利的居家生活，推出至今已有近四成用戶使用；今年九月再獨家攜手55688集團旗下品牌—「台灣大車隊」及「生活大管家」，導入一鍵叫車及一鍵居家／家電清潔到府服務，貼心又便利的居家服務體驗廣獲用戶肯定。

隨著智慧家庭服務的持續推出，消費者倚賴家用寬頻網路的居家生活情境也日益增加、對於家用寬頻的網速重視程度更甚過往，根據調查結果顯示，消費者選擇家用寬頻業者時首重上網體驗、最在意網速及上網的穩定性。

中嘉寬頻為提供消費者更優質的網路體驗，持續投入網路建設，在2021年打破同業紀錄、獲得國際權威機構認證在基隆、新北、桃園、台南、高雄五大都會區寬頻網路下載網速第一；2022年第一季再下一城，在基隆、新北、桃園、台南、高雄五大都會區獲得國際測速權威機構認證肯定寬頻及Wi-Fi網速雙料下載第一，持續展現網路品質的真實力，因此今年9月限時推出免費升速至500M的優惠方案後，超有感的實質回饋引發一波申辦熱潮。