高端疫苗採購合約封存30年，價格成選舉攻防的焦點；高端疫苗今自曝細項，平均每劑價格840元，合約總價金為40.3億元。

高端表示，因當時全球疫情導致之疫苗空針與原物料短缺，故約定疫苗 以「單劑量預充填針劑」與「多劑量劑型」兩種劑型供應。

單劑量採購數量 為 200萬劑，每劑價格為新台幣881元(含稅);多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格新台幣810元(含稅);另贈送的20萬劑以多劑型包裝供應。

若以480萬劑計價的疫苗換算平均價格，則合約每劑疫苗平均價格約為新台幣840元(含稅)。

高端進一步解釋，與疾管署簽約執行之「COVID-19 疫苗採購合約」，近期部分人士對合約價金與營收認列之不實臆測，諸多流言已影響民眾認知並造成社會對立。為消除外界疑慮，高端知會疾管署後，願意公布採購價金並做說明。

高端表示，疾管署簽約執行之「高端新冠肺炎疫苗採購合約」，合約總價金為新台幣40億3000萬元整(含稅);履約交貨數量合計為500萬劑，其中 含20萬劑為「疫苗研發補助計畫」之承諾贈與。

合約內容除疫苗成品交貨外，價金同時包含疫苗之檢驗封緘、冷鏈儲運、稅捐等，與疫苗交付至終 端點之全項所有相關費用。

高端疫苗財報認列部分，「銷售淨額」為40.3億元扣除「營業稅」、以及「部分批次延遲交貨扣款」，去年累計至今年上半年認列之營收合計為36.2億元， 預計總認列營收約為36.4億元，此實際營收認列與合約履行之價金一致。

高端強調，採購合約與疾管署直接簽訂，並無價差或佣金等任何不法情事；對於疫苗採購案之履約執行，皆依照合約規範進行。

為避免外界因不當臆測而誤解，高端願意公開上述資訊，以解除外界疑慮，消弭社會對立。