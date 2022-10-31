金管會已拍板12月1日提早拉高保單責任準備金利率，即差一個月保費可望更便宜，11月成壽險近年最痛苦的業績轉型期，富邦人壽11月83張現售或停售美元利率變保單，全數調高5個基本點（1基本點等於0.01百分點），最高利率拉上3.35％；中國人壽亦是全面調升宣告利率5點，美元最高拉上3.4％；全球人壽則是美元現售升息5～12個基本點，最高拉上3.45％，新台幣現售宣告拉升3～15點，拉上2.2％，停售保單則拉升5～20點不等。

國泰人壽11月是先動停售保單宣告利率，新台幣保單宣告利率，先拉高到2年期定儲利率1.38％，美元停售保單宣告利率先拉高到不低於預定利率，現售保單暫時不動。

其他公司如南山人壽、新光人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、元大人壽及宏泰人壽等，11月無論現售或停售保單宣告利率都暫時按兵不動，打算12月再衝刺；不動宣告利率者，11月業績可能賣不動，有公司即表示，12月再賣雙倍，把11月的量補回來。

11月責任準備金預定利率美元最高仍是1.75％，新台幣保單則是1.5％，但12月美元保單即會拉高到2.25％，新台幣拉上1.75％，壽險公司不能提早適用，等於11月準備金提存仍是較多，無法反應在保費上，保戶投保就會相對「觀望」。

所以不少壽險公司11月是「放棄治療」，就既有保單繼續賣，亦不調高宣告利率，憋大招在12月展現，用12月業績來補11月。

富邦人壽11月決定先調高美元宣告利率5個基本點，現售保單13張、停售保單80張，全面調升，調整後理財型美元保單宣告利率介於2.82％到3.25％，保障型美元保單則拉上3.1％到3.35％；12月應還會繼續再接再勵。

國壽是10月已有推出新保單，美元宣告利率拉上3.25％，新台幣新台幣宣告利率則有2.1％，買氣亦還不錯，11月只調升停售保單，拉至現在合理利率，12月才會全面調整，但也預期11月業績一定會受影響。

中壽則是美元、新台幣現售及停售保單都升息5基本點，最高拉上3.4％，另外一家有調整的即是全球人壽，現售美元主力保單，最高拉上3.45％，新台幣則拉上2.15％到2.2％，停售部分亦最多拉高20點，最高宣告3.2％，新台幣2.1％。