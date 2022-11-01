立法委員林楚茵今早在臉書護航高端疫苗，國民黨台北市長候選人蔣萬安競選而辦公室副發言人蕭羽耘表示，美國、日本至今仍需接種WHO認可國際疫苗才能順利入境，依林楚茵的邏輯，恐怕「美日都在唱衰高端」。

蕭羽耘說，放眼國際，高端就是一個不被世界認可的瑕疵品，請林楚茵面對現實，「我們才要反問陳時中團隊，放水高端疫苗通行、詭辯到底的居心何在？」

高端公布疫苗單價約840元，林楚茵竟要求國民黨道歉？蕭羽耘表示，高端開打滿1年後，今年8月指揮中心才敢以魚目混珠公開「採購平均價765元」，以高端單劑840元來看，高於整體平均價、也明顯高於慈濟採購BNT價格。衛福部、高端也沒有說明清楚，據審計部資料回推價格、李秉穎也脫口一劑1000多元，「之間價差從何而來？林楚茵拿什麼臉要求道歉？」

蕭羽耘質疑，高端疫苗光補件就超過一年，保護效益報告壓線繳交，更別說有刻意不在選前公布報告結果的嫌疑；假設EUA真的被撤銷，除了國產疫苗被判死刑外，高端股價雪崩等同扼殺股民，更傷害相信政府、因而獻出手臂接種國產疫苗，如今卻陷健康風險的人民。

蕭羽耘表示，高端已經跟陳時中有著密不可分的關係，「我們從衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝、及指揮中心發言人莊人祥等三人，在電視辯論會前夕，夜奔陳競選總部來看，陳時中聯合衛福部套招救高端、救選情，不言而喻」。