高端疫苗審查疑雲重重，在野黨針對緊急使用授權（EUA）審查過程未公開，且14名專家委員身分保密窮追猛打。中央流行疫情指揮官王必勝今天強調，不公開是為避免專家遭受不必要的騷擾與霸凌，但他強調14位專家絕對真有其人，而非空穴來風，並首度透露專家們的背景。

王必勝今晚在臉書發文，表示對於外界還有「不知14位專家是否存在」這種質疑感到相當不解，並首度揭露審查高端疫苗EUA的專家組成背景，其中有2名教授來自國家衛生研究院、7名教授來自台灣大學、1位來自高雄醫學大學、1位來自三軍總醫院、1名來自雙和醫院、1位是高雄長庚醫院的副教授、1人為陽明交通大學的教授，最後1人則是醫師兼律師。

王必勝強調，中央不會公布專家名單，但14位專家委員以及其中1名召委的背景資料可向外界說明，並強調這15人都是外聘，專家學者願意參與公共事務，以專業協助政府相關施政是值得肯定的事，外界應給予掌聲，而非一再要求公布名單，徒增不必要的騷擾與霸凌，這是主責單位應肩負的責任。