前駐尼加拉瓜大使吳進木在台尼斷交後，獲授尼國國籍，館產也被移給大陸。監察院今天糾正外交部。對此，外交部表示，外交部已就法制面檢討駐外人員辦理退休及退職程序，並於今年5月13日訂定注意事項。駐外人員如申請退休，應於退休生效日前6個月提出，並配合外交部人事作業先行調部。

外交部前駐尼加拉瓜共和國大使吳進木去年11月17日離任，尼國隨即在12月9日宣布與我國斷交，隔天立即公布授予吳進木國籍，監察院今天提出糾正，要求外交部從法制上根本解決相關問題，並檢討現行卸任駐外人員的出境管制機制。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會回應媒體詢問表示，尼加拉瓜總統奧蒂嘉為維繫及鞏固政權的正當性，在去年11月7日總統大選結果未獲多數國家承認情況下，轉而尋求極權獨裁國家的支持，以因應在聯合國安理會、人權委員會可能面臨的國際制裁與譴責，並於2021年12月10日片面中止與我國外交關係後，立即與中國建交。

奧蒂嘉去年11月7日總統大選前，大肆拘捕尼國在野黨與異議人士，引起國際社會的普遍譴責與制裁，選後大多數中南美及加勒比海、美國、歐盟等民主國家紛紛宣布拒絕承認尼國大選結果，僅少數如委內瑞拉、古巴、俄羅斯等左派極權國家向奧蒂嘉夫婦公開致賀。

她說，當時國際上未向尼國致賀，批評及不承認尼國選舉結果的國家眾多，甚至直接對尼國政要施加制裁，然而尼國並未因此與這些國家斷交，顯然公開致賀與否並非尼國決定與台灣維繫邦交最主要的考量。

歐江安指出，台尼斷交後，駐館所屬的4輛公務汽車及3輛公務機車案原經公開標售擬分別售予友我僑胞，並已簽署買賣契約書，但因上述汽機車嗣遭尼國警方沒收，致無法辦理產權移轉完成交易程序。經外交部及相關駐館協調，買賣雙方已完成廢止原買賣契約效力相關作業程序及辦理退款。外交部已依規定完成後續行政程序。

為避免駐外人員退休及退職後滯留國外未歸情形，並使國家機密保護機制趨於完善，她說，外交部已就法制面檢討駐外人員辦理退休及退職程序，並於今年5月13日訂定「外交部職員退休（職）注意事項」。

駐外人員如申請退休，應於退休生效日前6個月提出，並配合外交部人事作業先行調部。至於駐外政務人員則應於退職生效日3個月內返國，必要時向外交部報告業務及交代情形。外交部除將持續精進前述改善措施外，也將嚴格落實現行「國家機密保護法」對於外交部在職或退離職涉密人員之出境管制規定。

此外，有關駐外常任館長考核制度，歐江安指出，倘涉及國家安全或重大利益職務，外交部均依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，於任用前辦理特殊查核，以落實「公務人員任用法」中，各機關應注意其公務人員品德及國家忠誠的規定，並依相關規定辦理考核（績）。

因此，她說，駐外常任館長於任用前均依規定辦理特殊查核，任職期間也均定期辦理考核，持續落實外交部人事查核及考評機制。