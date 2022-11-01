群創(3481)攜手Campus Cafe美式輕食餐廳搶攻2022世足商機，以先進顯示技術應用於智慧零售導客、互動服務上，打造極致科技的客製化顧客體驗旅程。群創總經理楊柱祥指出，咖啡與輕食餐飲靠差異化吸引消費者，推出搭配Campus Cafe美式工業風顯示器解決方案；而群創垂直整合，由四個研發單位與系統廠共同研發，讓Campus Cafe落地窗白天夜晚兩樣風貌特別吸睛，預計將快速導入智慧餐飲連鎖，成為品牌體驗行銷新利器。

經濟部工業局成立智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)，目標建立可商業化的智慧顯示系統整合解決方案，並導入場域實地驗證，Campus Cafe美式工業風顯示器解決方案，正是SDIA項下的智慧零售SIG推動的跨域合作發展的成果。SDIA會長吳志毅表示，聯盟協助發展符合零售商業場域需求創新顯示科技解決方案，搭配商業模式，幫忙解決場域痛點，而群創布局場域經濟，推出工業時髦風(LOFT STYLISH)智慧餐飲零售顯示解決方案，融入高級餐飲裝潢特色，為場域導客旅程添加不一樣的優質體感氛圍。

首次發表的數位畫廊顯示器，利用特殊的抗眩光層搭配抗反射層，打造紙張般的低鏡面反射與高散射特性，有效降低環境光對作品產生的反射干擾，在明亮環境下仍可清晰呈現畫作的豐富色彩與細膩質感。此外，藉由結合懸浮觸控功能，手勢輕揮，可自由切換多幅藝術創作。

群創布局非顯示器(non-display)應用，獨家液晶薄膜技術與玻璃整合製程實力，智慧調光窗戶具有秒極響應(<1秒)、高通透(穿透率介於5％-45％)節能降耗、自然採光、無色偏、無尺寸限制等特性，搭配智慧感測器與物聯網應用，達到隔絕光線與採光效果。群創首次插旗台北餐飲連鎖，搭配Campus Cafe西曬落地窗，打造日夜調光景觀藝術落地窗，成為南京松山商圈拍照打卡新地標。

此外，群創商用顯示事業積極布局場域經濟，在全家、日藥本舖、台北捷運等零售及交通場域陸續斬獲。群創推出85吋700 nits(尼特)高亮度室內戶外兩用運動風公共顯示器，高色飽、廣色域、長達10萬小時，相較傳統電視畫質鮮豔亮麗，成為運動餐廳最佳首選。群創預計今明年分別推出2000、3000尼特高亮度戶外強棒電視，防撞防塵防水設計，鎖定歐美與亞洲大型購物中心廣告看板市場。