小編今（28）日精選5件不可不知的國內外財經大事。希捷26日宣布，在8月底時收到美國商務部的通知，表示公司在2020年8月與2021年9月期間與一個實體的出售硬碟產品交易，可能違反出口管制條例。希捷指出，公司認為硬碟屬於不受美國出口管制的產品，將配合商務部的調查。

路透指出，希捷交易的對象是在美國實體清單上的華為。報導引述美國商務部方面表示，部門正致力於調查任何違反關於限制相關外國產品規定的指控，將積極追究相關的刑事和民事責任，調查未經授權向中國出口的事宜。

【1】希捷供貨華為 遭美警告

硬碟龍頭希捷科技涉嫌違反美國出口管制條例，證實已被美國商務部警告，外媒指出，希捷出口的對象正是美國近年針對性制裁的中國科技巨頭華為。

【2】9月誰大賣台股？金管會揭密

9月台股重挫逾11％，銀行、保險及證券業誰在大賣台股？金管會27日公布9月底金融業持有股票部位，由8月的3.1兆元，急降為不到2.6兆元，單月少掉5,055億元，除了股票跌價因素，最主要是本國銀行大賣股票1,365億元，同期間投資債券逾2,800億元，以增加利息收益。

【3】群創Q3大虧127億 高層減薪

群創公布2022年第三季財報，由於面板價量俱跌，單季毛利率轉為負數，並大虧127.2億元，每股淨損1.27元，累計前三季每股淨損1.5元。群創也宣布，為維護股東權益並讓同仁安心工作，高階主管將擔起責任、自願減薪，10月1日起依主管個人意願及責任承擔，減薪約5～15％，力拚克服挑戰、挺過風雨。

【4】何以每人GDP升破3萬美元，大家無感？

最近由於國際貨幣基金（IMF）看好台灣今年每人GDP將升至3.5萬美元，一舉超越日、韓，引起大家好奇，何以台灣每人GDP這麼好，而我們卻幾乎無感，這到底是怎麼一回事？

【5】美Q3 GDP成長2.6％優預期

美國周四公布第三季國內生產毛額（GDP）年率季增2.6％，不僅擺脫連兩季負成長，也高於市場預期，經濟重返擴張至少顯示通膨疑慮暫得以紓緩。