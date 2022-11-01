微控制器（MCU）廠盛群（6202）1日召開法人說明會，由於全球通膨影響消費性電子銷售，導致MCU市場進入庫存修正，盛群第三季歸屬母公司稅後淨利2.24億元，為2020年第二季以來的十季度獲利新低。盛群表示，第三季底存貨金額超過17億元創下新高，平均銷貨天數拉高到150天，第四季針對庫存問題已下修投片量，希望可以把庫存水位控制下來。

盛群公告第三季合併營收季減19.2％達13.45億元，較去年同期減少36.6％，平均毛利率季減3.7個百分點達49.1％，較去年同期下滑3.1個百分點，營業利益季減31.9％達2.86億元，與去年同期相較減少51.8％，歸屬母公司稅後淨利季減36.9％達2.24億元，與去年同期相較減少68.7％，每股淨利0.99元。

盛群前三季合併營收49.31億元，較去年同期減少6.1％，平均毛利率年增0.6個百分點達51.3％，營業利益12.19億元，較去年同期下滑8.6％，歸屬母公司稅後淨利達10.92億元，與去年同期相較減少30.7％，每股淨利4.83元。

盛群預期第四季MCU出貨量與第三季相差不大，但為了保持價格競爭力，上游成本未變動情況下，會針對重點客戶個別調整價格因應，所以毛利率會再下降。法人預期第四季營收將與上季持平，全年營收約逾60億元，雖較去年衰退但仍為年度營收歷史次高。

由於盛群第三季庫存水位超過17億元創下新高，平均銷貨天數拉高到150天，但預期第四季會明顯減少。盛群副總經理蔡榮宗表示，因客戶延後拉貨造成庫存水位太高，盛群已提前減少對晶圓代工廠投片，所以第四季晶圓產出約是第三季的一半，對庫存金額會有效的降低，且後續晶圓產出不會急著進行封裝以降低存貨成本。