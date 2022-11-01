盛群(6202)今(1)日舉辦法人說明會，第三季受到整體消費性電子市場疲軟衝擊，營運明顯下滑，單季歸屬於母公司淨利為2.24億元、季減少37%、年減少69%，每股稅後純益0.99元，毛利率也摔下5成大關、落至49.1%。

盛群第三季營運明顯下滑，單季營收為13.46億元、季減少19%、年減少36%；單季歸屬於母公司淨利為2.24億元、季減少37%、年減少69%，每股稅後純益為0.99元；第三季毛利率為49.1%，季減少3.7個百分點、年減少3.1個百分點，主要是反映市場競爭加上需求放緩。盛群第三季業外淨損約1000萬元，主要是業外轉投資認列。

盛群累計前三季營收49.31億元、年減少6.15%，累計稅後純益10.92億元，年減少30.72%，每股稅後純益4.83元；前三季平均毛利率51.28%、年增加0.63個百分點。截至9月底，盛群平均銷貨天數為150天，相較去年同期的68天明顯增加。

副總經理蔡榮宗表示，以盛群第四季毛利率來說，由於上游成本沒有變動下，盛群必須維持產品競爭力，故會比第三季在略為下降。至於明年，目前有一些訂單是從第三季、第四季遞延的，整體明年的能見度還不是很明顯。