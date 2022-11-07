佳世達舉行第三季法人說明會，前三季營收及獲利皆創歷史新高，第三季以醫療、網通事業營收成長最多，帶動高附加價值新事業營收比重提高到47％。第四季預期仍有通膨、升息、市場需求變數等營運挑戰，佳世達董事長陳其宏直言，第四季「旺季更不旺」。

陳其宏表示，佳世達高附加價值新事業在第三季營收比重進一步提高到47％，持續展現成長動能。透過聯合艦隊的策略，佈署新市場機會，不僅自身成長也帶動子公司表現，前三季包括明基三豐、康科特、明泰、仲琦、友通、其陽、拍檔、眾福、勝品及矽瑪等都交出成長的成績單。不過資訊產業需求下降，預期第四季會比去年同期衰退，雖然高附加價值上升、但是資訊產品營收下降，一來一回第四季高附加價值產品的營收比重可望過半。

佳世達總經理黃漢州表示，佳世達持續進行價值提升的基礎工程，今年以來強化投資、精實聚焦並進行組織優化，近來面對景氣變數等大環境的變化，也積極平衡供需、擴大高利潤產品供貨及建立供應鏈韌性。

關於四大事業的營運表現，佳世達第三季醫療事業、網通事業展現成長動能，合併營收分別比去年同期成長33％及38％，毛利率和營業淨利率都比去年同期提升，營業淨利金額成長200％以上，智能方案事業與商業暨工業用產品的營收與獲利也都比去年提升。

展望第四季，資訊事業高附加價值產品線持續優化，醫療事業的透析產品、耗材市場需求回溫，將快速整合強化事業群綜效，智能方案的數位轉型、新基礎建設等需求穩定，網通事業新產品陸續出貨等都將是成長動能，惟大環境仍有各項營運挑戰，需要審慎應對。