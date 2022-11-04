中鋼(2002)公布第三季合併綜合損益表，第三季獲利19.38億元，年減9成，基本每股盈餘為0.12元，也相較去年同期的1.28元下滑，並創下7季以來新低。前三季獲利227.93億元，年減48.77%，基本每股盈餘為1.48元，亦相較去年同期的2.88元下滑。

中鋼第三季營業收入1053.40億元，年減16.11%，營業毛利21.84億元，年減92.37%，毛利率2.07%，較去年同期22.80%大降。營業損失9.95億元，營益率-0.95%，相較去年同期19.79%轉虧。淨利歸屬於母公司業主淨利19.38億元，淨利率1.84%，分別年降90.18%、13.89個百分點。基本每股盈餘為0.12元，也相較去年同期的1.28元下滑，並創下7季以來新低。

中鋼前三季營業收入3541.90億元，年減4.52%，營業毛利352.68億元，年減49.06%，毛利率9.96%，較去年同期20.44%大降。營業利益252.43億元，營益率7.13%，相較去年同期17.15%同樣大幅下滑。淨利歸屬於母公司業主淨利227.93億元，淨利率6.44%，分別年降48.77%、6.69個百分點。基本每股盈餘為1.48元，也相較去年同期的2.88元下滑。

中鋼周五董事會決議投資新台幣11.93億元進行「煉鋼廠第一煉鋼銑鋼天車汰舊換新」計畫，預計投資日期為112年1月1日至117年7月31日，資金來源其中97.48%由營運資金支應，其餘資金來自借款，該計畫具體目的為考量天車安全性和穩定性，煉鋼廠第一煉鋼四部天車汰舊換新。本案完成後可減少設備保養時數、降低維護費用，並具變壓變頻電控節能減碳效能。