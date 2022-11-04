全球自行車產業龍頭－巨大（9921）集團4日通過前三季財報，營收與獲利雙創新高！在全球通膨加劇、俄烏戰爭及高階零組件短缺等不利因素影響下，巨大前三季合併營收708.7億元，年增14.4％；雖因成本上漲侵蝕毛利，但在匯兌利益挹注下，前三季稅後純益達56.3億元、年增16.5％，EPS高達15.01元！

巨大4日收盤價207元，股價上漲了3元、漲幅約1.5％。

巨大集團表示，第三季因代工業務出貨順暢與大陸市場持續熱銷，帶動單季合併營收258.7億元，年增29.7％，創下單季營收新高！第三季受惠台幣貶值的有利因素，稅後純益大增56.6％達20.1億元，單季EPS達5.35元。

由於去年高基期且受到高階自行車及電動輔助自行車（E－bike）零件短缺、供貨不及影響，巨大集團前三季自有品牌銷售成長不如預期。

巨大集團表示，在美國市場中低階庫存水準升高、中高階無貨可賣下，捷安特美國公司營收年減超過10％；捷安特歐洲公司營收也較去年同期小幅減少；捷安特中國內銷顯著成長，業績成長三成。

巨大集團強調，仍持續看好E-bike成長動能，未來若供應鏈問題能夠改善，將可持續挹注集團營收，前三季集團E－bike銷售額（OB＋OE）占集團營收已近30％。

巨大集團分析，目前歐美市場通路存貨已逐漸回補，中低階存貨漸高，但高階產品仍供不應求，雖然市場需求較前兩年和緩，但是中長期來看，人們對環保及健康意識大幅提升，加上各國政府積極鼓勵民眾騎車代步運動，自行車產業仍充滿無限商機。

巨大集團甫於十月歡慶50周年，期許朝百年傳承企業邁進，董事長杜綉珍表示：「迎向下一個五十年，巨大將永續發展視為己任！」執行長劉湧昌則號召產業夥伴，共同響應「Cycling for a Better Future騎向淨好未來」的永續願景，創造台灣自行車產業的下一個榮光。