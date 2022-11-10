網紅流量變現及網路商業品牌為主要業務的美而快（5321），10日公布第三季財報及10月營收。今年前三季歸屬母公司稅後淨利1.35億元，較去年同期成長7成。

美而快10月營收為2.41億元，年增11％。累計1～10月份營收為25.84億元，年增15.3％。

前三季合併營收為23.42億元，年增15.7％；營業利益1.83億元，歸屬母公司稅後淨利1.35億元，年增率分別為21.4％與72.7％，盈餘轉增資後股本膨脹至4.02億元，第三季單季每股稅後純益仍達1.15元。累計前三季淨利為1.35億元，每股稅後純益3.35元，獲利表現已超越去年全年。

從業務占比來看，電商事業體業績較去年同期成長32.6％，占整體營收比重達84.7％，主要受惠第三季適逢暑假期間，及後疫情時期旅遊潮復甦，帶動旗下商業及網紅服飾品牌銷售業績增長，亦同步挹注獲利揚升。第三季單季電商事業體業績較去年同期成長39.4％，占整體營收比重達90.0％。

前三季毛利率36.6％、營益率7.8％、稅後淨利率8.0％，與去年同期相較，持續繳出三率三升表現。

前三季合併營收23.42億元，營業利益1.83億元，歸屬母公司稅後淨利1.35億元，年增率分別為15.7％、21.4％與72.7％，基本每股稅後盈餘（EPS）3.35元，獲利表現已超越去年全年。