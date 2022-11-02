特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）完成推特收購交易後隨即解散董事會，由他擔任推特唯一董事，並自特斯拉及他所經營的其他公司找來數十名自家人馬支援，以便在最短時間內推動改革。

自從今年初穆斯克提意收購推特後，他已多次宣稱推特需要大規模改革，果然在完成交易後立即付諸行動。據推特員工透露，穆斯克開除推特執行長亞格拉瓦（Parag Agrawal）及多位高層後，找了數十名自家人馬入主推特，其中包括50多名特斯拉員工，另有2人來自隧道公司The Boring Company，及1人來自大腦晶片新創公司Neuralink。

上述救兵多半是軟體人才，包括特斯拉軟體開發部門主管艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）、特斯拉自駕系統Autopilot工程主管科瓦克（Milan Kovac），以及資深技術經理諾康（Jake Nocon）。諾康曾在優步（Uber）及資安公司Nisos擔任過技術部門主管，擅長資安技術。