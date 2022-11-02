為了協助區內廠商產業升級、跨域轉型，經濟部加工出口區管理處透過專家輔導團隊、廠商關懷輔導機制、以及串聯政府資源多元發展等方式，協助廠商導入新興數位與技術加值應用，推動輔導超過10案行銷協助案例、以及逾30家關懷協助等，更促成園藝工具廠商取得瑞士國際訂單，金額高達百萬元，成功開拓新市場。

加工處2日舉辦「跨域創生成果分享交流會」，現場除了廠商交流分享外，另有10家接受行銷協助輔導的廠商，現場進行成果展示。

加工處副處長劉繼傳表示，近年因疫情衝擊，加速跨域創新的腳步，考量園區產業多元特性，故整合財團法人金屬工業研究發展中心、以及國立中山大學南區促進產業發展研究中心，針對廠商需求，量身打造實質的協助與資源串接，協助業者善用新興科技，導入數位工具應用與行銷資源，促成園區創新生態跨域合作範例，後續也將持續瞭解區內廠商面的之需求與發展問題，帶動園區產業創新升級轉型。

加工處指出，透過創新產品、技術研發與商業模式的輔導，成功衍生「遊艇智慧休閒之安全管理」與「微氣泡技術之智慧農業」等跨域合作，對於遊艇、旅客使用安全與週邊旅遊串聯整合，以及水產養殖環境參數改善及水質淨化上，都有明顯且大幅度提升效益。

此外，也成功翻轉企業，除了讓傳產汽車零組件透過數位工具導入，呈現臺灣高品質工藝行銷國際，也讓醫療應用跨域至家居領域，設立新品牌，積極拓展行銷。