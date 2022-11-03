中國外交部發言人趙立堅3日主持例行記者會，記者提問，香港成功舉辦國際金融領袖投資峰會，再次凸顯香港國際金融中心地位。趙立堅稱，對香港成功舉辦國際金融領袖投資峰會表示祝賀，這是新冠疫情以來香港舉辦的最大規模企業活動，來自全球約120家金融機構的超過200名代表與會，他們充分交流意見，分享經驗，共謀未來。各方普遍看好香港未來，對中國市場充滿信心。

趙立堅指出，此次會議取得圓滿成功，充分凸顯了香港背靠祖國、聯通世界的區位優勢，有力證明了香港由亂到治的良好局面。今天的香港正在向由治及興的新階段闊步前行，個別勢力唱衰香港的圖謀不得人心，也絕不會得逞。

趙立堅表示，此次峰會為全球經濟紓困和金融穩定作出了積極貢獻，這不僅是香港的大事，也是國際性大事。香港作為國際金融中心，以開放的姿態廣邀世界金融界人士來港交流，也生動地反映出中國推進高水準對外開放的決心。