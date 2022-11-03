土耳其10月通膨年率 創逾24年新高 21:332022/11/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其10月通膨年率上升至85.5％創逾24年新高，略低市場預估85.6％。主要是土國央行持續降息，讓拉里兌美元匯率一直處在歷史低檔附近，導致其進口成本飆增所致。其食物與非酒精類飲料價格10月年增99.1％，是增幅最高項目。 《半導體》均華Q3每股賺1.87元 前3季提前創年度新高 歐通膨飆破表 經濟瀕臨衰退 盛群Q3每股淨利 探十季低點 #通膨年率 #創逾 #土耳其 #新高 #拉里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年住宿業刷卡金額衝新高 04:102022/11/02 投資理財 《半導體》景碩Q3獲利連3高 前3季賺逾1股本、提前登年度新高 07:472022/11/01 財經 《國際經濟》央行狂買黃金 上季399公噸創新高 15:392022/11/01 財經 《觀光股》聯發國際Q3獲利再攀峰 前3季提前創年度新高 07:372022/11/02 財經 史上最高飛行哩數大方送 住晶華送「亞洲萬里通」2萬里 10:032022/11/02 生活 《國際產業》東南亞最大銀行獲利創新高 Q3狂增逾3成 12:312022/11/03 財經 《韓股》外資捧場 韓股觸及逾1個月新高 12:282022/11/01 財經 《其他電子》帆宣Q3獲利締新猷 前3季已創年度新高 07:372022/11/02 財經 《韓股》無畏出口不佳 電子領軍韓股創6周新高 16:102022/11/01 財經 平凡老師變聖戰教母 美國女子投身IS判刑20年 13:272022/11/02 國際 土耳其男滯台「信義區擺攤」 在地人：待超過2年了 15:502022/11/03 生活 聯強第三季獲利創新高 每股盈餘5.01元 20:042022/11/03 財經 《半導體》世界先進獲利猛 Q3衝第3高、前3季提前改寫年度紀錄 09:082022/11/01 財經 財長蘇建榮：國安基金護盤有功 04:102022/11/03 財經要聞 桃園航空城街廓不足 竹圍里選配暫緩 04:102022/11/03 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。