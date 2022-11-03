土耳其10月通膨年率上升至85.5％創逾24年新高，略低市場預估85.6％。主要是土國央行持續降息，讓拉里兌美元匯率一直處在歷史低檔附近，導致其進口成本飆增所致。其食物與非酒精類飲料價格10月年增99.1％，是增幅最高項目。