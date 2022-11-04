台灣9月景氣領先指標連續9個月下滑，而且一次下滑到17分呈現黃藍燈，景氣燈號更是出現2020年7月、近25個月來的首次「黃藍燈」，顯示台灣景氣已經趨緩。由於股市表現領先景氣，在景氣趨緩情況下代表台股底部不遠，隨時有反彈契機。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，目前台股已經從歷史高點18619回檔超過6000點，投資氛圍也從上看2萬點，變成有破底的可能，成交量也明顯萎縮，這些都是大盤面臨築底過程的陣痛。對存股族而言，陣痛期反而是利多，目前正是逢低分批布局的好時點，穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機，存股族則可利用逢低增加存股張數與攤平持有成本。

謝明志表示，現在有許多好股票已經跌破十年線，目前台股估值低，此時適合進場撿便宜。此外，台股自金融海嘯以來每年第四季的表現亮麗，平均有4.2%的漲幅，加上台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，同時長期而言累積報酬率也名列前茅，後市不看淡。

台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，加上高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，因此建議投資人可以台股高息ETF為存股或介入台股中長期投資，掌握逢低分批布局投資契機。

群益投信表示，統計近十年台灣景氣首次由綠轉黃藍燈的情況有46次，加上這次共47次，統計前46次在燈號發布後一個月、三個月、六個月、九個月、一年後平均漲幅為0.47%、3.1%、5.62%、8.97%、12.38%，都是呈現正報酬，正報酬機率平均也有七成以上，表現出色，由於股市表現領先景氣，在景氣趨緩情況下代表台股底部不遠，隨時有反彈契機，從技術指標與評價面來看，已進入超跌區，隨時醞釀反彈機會，按照過去經驗，除非經濟明顯轉壞，台股在底部區間進場，通常都有好表現，因此現階段投資人不必過度悲觀。