「鹿與蝶」呈現梅花鹿、紫斑蝶的台灣意象。（周麗蘭攝）

「舞猴」傳遞小猴群與八色鳥、紫斑蝶互動意象。（周麗蘭攝）

「翩翩」以AR技術重現群蝶翩翩飛舞。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善今（4日）親自揭牌「林內紙蝶生態地景園區」。（周麗蘭攝）

為打造林內鄉觀光新亮點，雲林縣府邀請5組藝術家團隊進駐舊寶隆公園創作生態地景藝術，經過3個月打造，完成「舞猴」、「鹿與蝶」、「翩翩」「好多好多蟲蟲」、「森徑間」，4日縣長張麗善親自揭牌「林內紙蝶生態地景園區」。

林內鄉舊寶隆紙廠是日據時代的三菱製紙所，1996年閒置迄今，目前是一大片綠地，留有紙漿槽、廠房鋼架，林內鄉民陳情縣府希望活化，雲林縣府城鄉處、文化觀光處8月初邀請地景藝術創作者進駐。

5件地景作品已經完成，包括張和民的「舞猴」傳遞小猴群與八色鳥、紫斑蝶互動意象；任大賢的「鹿與蝶」呈現梅花鹿、紫斑蝶的台灣意象；黃蘭雅的「翩翩」以AR技術重現群蝶翩翩飛舞；陳宣誠「森徑間」創造一座紫斑蝶山屋；芃芓藝術「好多好多蟲蟲」呈現昆蟲羽化前樣貌。

張麗善4日邀請地方人士一同揭牌表示，林內的生態特色之一是紫斑蝶過境，該處結合「紙」與「蝶」命名為紙蝶生態地景園區，希望地景藝術創作促進遊客認識林內鄉，進一步認識林內生態，甚至可以從林內鄉一直玩到斗六、古坑，紙蝶生態地景園區未來還有二、三期工作要做，請拭目以待。

城鄉處長林長造表示，未來會有一個生態池，種一些蜜源植物，讓飛抵林內的紫斑蝶能停留過境，後續還會有地景藝術進駐。林內鄉的觀光元素比較不足，「林內紙蝶生態地景園區」是從彰化縣到雲林縣的門面，未來會成為雲林縣的觀光起點。

水牛設計部落負責人呂耀中表示，後續還會有導覽解說的設置、網站、AR建構、地景藝術照明等，歡迎大家來拍照打卡，認識林內的生態環境。