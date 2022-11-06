愛情喜劇《仙女姐姐來我家》目前在中視與衛視中文台上檔，在戲中飾演仙女的夏朧，不僅美麗外貌像仙女，就連個性親和、好人緣也非常仙女，拍戲時常被劇組暱稱為「仙女姐姐」。近日她進棚拍攝蕭邦（CHOPARD）珠寶與腕表時尚專題，在鏡頭前巧笑倩兮、流露清新脫俗之美，猶如仙女下凡。

夏朧在戲中飾演白富美或仙女，其實勤儉耐操肯吃苦，佩戴蕭邦Happy Hearts系列愛心珠寶，氣質高雅。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CHLOE）

中法混血的夏朧在戲裡飾演仙氣飄飄、可愛迷糊的仙女，但在現實中是個學霸，大學主修戲劇，並拿到企業管理碩士。她笑說，她從小就立定志向從影，對侯孝賢、王家衛及姜文的電影深深著迷，雖一度在父母的期望下改念管理，但最終覺得演戲才是最愛，決定棄商從影。

蕭邦Happy Hearts愛心手環，11萬7000元。（CHOPARD提供）

四年前，夏朧隻身來台灣演藝圈發展，一邊學中文，一邊接拍MV、廣告磨練演技，去年以《預支未來》入圍屆金鐘獎迷你劇集電視電影「最具潛力新人獎」，如今更在《仙女姐姐來我家》挑大樑擔綱女主角，儘管學中文僅短短4年，但夏朧看劇本不用標註注音，聽說讀寫零障礙，就連發音、咬字也幾乎與台灣人無異，有時還會自然脫口說出台灣腔，完美融入劇中角色當中。

夏朧因外型亮麗，經常在戲中飾演白富美的氣質美女或仙女，但她絲毫沒有「公主病」，剛來台時省吃儉用，上網採購二手家具為了節省運費，一個人扛木桌搭公車，「因為桌子體積大公車拒載，幸好遇到好心的公車司機，破例讓我搭車！」

蕭邦Happy Hearts愛心項鍊， 9萬5000元。（CHOPARD提供）

最近《仙女姐姐來我家》劇情有了大進展，男女主角吳念軒與夏朧一吻定情，「人仙戀」終於譜出序曲，仙女是否會因此返回天庭，為劇情埋下伏筆。夏朧身穿CHLOE淺灰色Cashmere洋裝搭配蕭邦Happy Hearts系列紅色愛心珠寶，全系列以愛心為設計靈感，既可單獨佩戴，亦可隨心疊搭，滿足所有女性的時尚風格；另以CHLOE經典黑色小禮服搭配蕭邦Precious Lace系列花朵風珠寶，含蓄低調又兼具個性之美，充滿柔美女人味。

蕭邦Happy Hearts愛心戒指，6萬2000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Happy Sport珍珠母貝表盤滑動鑽石珠寶表，30萬7000元。（CHOPARD提供）