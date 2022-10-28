香奈兒發表全新登場的Coco Crush、J12與Premiere珠寶與腕表廣告，廣告以「ONCE UPON A MOON鄉路 為主題，邀請朴秀珠 (Soo Joo Park)等多位品牌大使搭乘熱氣球往上高飛，詮釋人類嚮往登月的夢想，香奈兒珠寶與腕表猶如飄浮在太空中的隕石，充滿太空未來風，十分有趣。

香奈兒ONCE UPON A MOON廣告全新登場。（CHANEL提供）

這支香奈兒廣告集結當今一線模特兒共同演出，除了朴秀珠外，還有模特兒Giedre Dukauskaite、Adesuwa Aighewi、Matthew Bell和Reece Nelson等俊男美女，充滿歡樂氣氛，為即將登場的年底節慶和送禮旺季暖身。

香奈兒ONCE UPON A MOON廣告全新登場。（CHANEL提供）

香奈兒在節慶佳節推薦禮品包括Coco Crush、山茶花CAMELIA、No. 5等珠寶，以及J12和Premiere等腕表，都是品牌最受歡迎的經典作品，例如Coco Crush珠寶是以菱格紋Matelasse圖騰為設計靈感，可單獨佩戴，也可混搭；No.5珠寶則是以香奈兒女士的幸運數字為靈感，擁有帶來好運的神奇魔力，都是送禮首選。

香奈兒Coco Crush鑽石戒指，43萬元。（CHANEL提供）

香奈兒ETERNAL No.5 鑽石項鍊，27萬8000元。（CHANEL提供）

香奈兒Premiere腕表原創款，18萬6000元。（CHANEL提供）