台灣Google宣布，過去三年為台灣培養10萬數位人才後，Google將在台灣擴大智慧轉型，數位人才探索計畫、Google Ads Academy是這波擴大轉型的重點，數位人才探索計劃除了傳授數位廣告常識外，也輔導學員撰寫履歷、提高求職成功率，Google Ads Academy則是針對廣告主的計畫，增加廣告從業人員對數位廣告與行銷技巧的了解。

Google從2018年起在台灣推動智慧台灣計畫，初期單純推廣數位行銷學程、線上遠距授課的雲端教育工具，並為台灣高中生與大學生撒下AI種子與基礎知識，以貫徹總部「AI First」的大方向，最近三年則更著重在更多的數位行銷、數位廣告，也提供新創企業所需工具、協助新創出海，也成為Google最近一年在台灣的重頭戲。

Google表示，智慧台灣計畫旗下的「Grow with Google成長計畫」、「數位人才探索計畫」、「Google Developers Groups」、「Google孵創計畫」都繼續進行，這些計畫過去三年來已經為台灣培養10萬名與數位行銷、數位廣告、影音創作者相關的人才，擴大實施的部分則以數位人才探索、Google Ads Academy為主。

Google進一步表示，去年第四季在台灣展開的Google Ads Academy主要針對廣告主，希望提高廣告主對數位行銷與廣告的了解程度，進而協助廣告主數位轉型，到目前為止，已在台灣舉辦4次線上直播課程，累積超過2,048人次的廣告從業人員參與，而數位人才探索計畫則是提供學員數位廣告課程，尤其是許多大學畢業新鮮人、轉換跑道者，最明顯受益。

數位人才探索計劃除了數位廣告課程外，Google在台灣協同104人力銀行媒合業界職缺，累積已共吸引超過三萬名學員報名、培育超過兩千名數位人才。今年更增設特定職涯的增能課程，並邀請Google人資團隊親自投入履歷撰寫輔導，積極與大專院校緊密合作，Google今年在台灣也將報名上限再往上拉到萬名、總計共有10,528名學員報名，相較去年成功結業的比例成長2倍、多出近450位畢業生，成功案例包括去年從大學畢業就遇上疫情的廖芸萱，她參加「數位人才探索計畫」後，進入華碩負責全球行銷的業務。