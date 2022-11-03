何男送給女友要價10萬元精品包，不料卻是假貨。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

何男送給女友要價10萬元精品包，不料卻是假貨。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

雙方對話截圖，賣家楊男一直不接電話。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

29歲的何姓男子，月前向從事精品代購的友人26歲楊姓男子購買10萬元香奈兒精品包，想送給女友當生日禮物，不料到貨時，眼尖的女友發現包包有異，於是借閨蜜的同款包對比，發現何男買到假貨，令何男相當不滿，昨日凌晨南下高雄與楊男談判，後續雙方談判破裂報警，警方依雙方對話紀錄截圖，依詐欺罪將楊男函送法辦。

居住在中部的何男，因10月初時想給女友驚喜，私下在IG看到友人楊男在從事精品包代購，向他購買要價10萬元的香奈兒「TRENDY菱格紋｣精品包，同時也將錢匯給楊男，直到10月底何男收到包裹時，滿心期待的與女友分享，不料女友見包包的樣子有點不同，覺得是假貨，於是聯絡閨蜜借來同款包包對比。

果不其然，何男購買的包包在大小、皮質、金屬面等精緻度、縫製手法都比女友閨蜜的來粗糙，何男見狀大怒，並試圖多次致電聯絡楊男，但楊男均未接電話，何男透過友人幫忙，得知楊男出沒地點後，1日深夜南下到自強二路與光復二街找楊男談判。

2日凌晨2時許，2人的談判破裂，何男報警求助，新興分局自強路派出所員警獲報後立即到現場了解，並將2人帶回派出所釐清。2人到派出所時，何男還是相當不滿，對著楊男又是破口大罵，要求楊男認錯還錢。

據了解，何男先前在台中參加友人餐敘時，與楊男認識，得知楊男有從事精品代購，才會委託楊男，沒想到卻是假貨，讓他相當不滿；楊男則辯稱，包包是託在大陸的友人購買，也不清出包包的真偽。後續員警依照何男與楊男的訊息截圖，訊後依詐欺罪將楊男函送偵辦。