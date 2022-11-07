4年前胡姓男子約傳播小姐到汽車旅館陪伴吸毒，利用她飲用毒品咖啡包後陷於意識不清時，乘機對她性侵，她清醒後，胡男還對她說「你叫床的聲音像小孩」，最高法院駁回胡的上訴，依乘機性交罪判處3年6月徒刑定讞。

胡男在2018年9月22日下午，與傳播公司聯繫，要求派遣傳播小姐陪伴5小時，被害女子被指派前往，胡男表示提供含有苯二氮平類鎮靜安眠劑、愷他命、卡西酮之毒品咖啡包予她飲用，不久後她因藥效發作，開始胡言亂語、意識不清進而無意識，胡男加以性侵。

一審台北地院審酌胡男為滿足一己慾念及性慾，利用被害人不知且不能抗拒之情況，乘機性交得逞，侵害告訴人之性自主權，戕害她身心並造成終生難以磨滅之心理陰影，所為甚為惡劣，且犯後否認犯行，未見悔意，判刑4年10月。

二審台灣高等院考量，胡有意和解但遭被害人拒絕，且他提出10萬元和解金，與其自述原審民事判決他應賠償被害人45萬元之賠償金額有相當差距等態度改判刑3年6月徒刑，胡提上訴，遭最高法院駁回確定。

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