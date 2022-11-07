烏克蘭曝俄羅斯謊稱撤軍是誘敵伎倆

烏克蘭軍方發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）5日說，俄軍在製造從赫松（Kherson）撤退的假象，以引誘烏克蘭部隊在這重要的南方城市陷入巷戰。

據CNN新聞網6日報導，胡梅紐克在接受烏克蘭媒體訪問時說，俄軍正使盡渾身解數，讓大家都相信，他們在撤退，但客觀證據顯示，他們還在。她指出，俄羅斯部隊單位和許多軍事裝備，以及支援右岸戰鬥陣地的左岸戰鬥陣地都還在。

胡梅紐克強調，烏克蘭了解，俄軍在設法製造撤退的假象，以誘使烏克蘭部隊進入附近經常爆發激烈巷戰的據點。她說，烏克蘭已識破俄軍的手法，也在擬定一套對應的戰略。

據胡梅紐克說，俄羅斯正調動精銳部隊和軍官到第聶伯河（Dnieper River）左岸，使右岸的部隊無法逃脫或撤離，讓他們戰到嚥下最後一口氣。