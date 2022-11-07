美國共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）今天保證，無論期中選舉是贏是輸，共和黨籍候選人都會接受結果。

法新社報導，麥丹尼爾也說，她相信共和黨人「氣勢正旺」，將會在8日的投票贏回聯邦參議院和眾議院。

若共和黨贏回兩院，將嚴重阻礙拜登總統任期後半的議程。

麥丹尼爾今天在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目暢談選舉程序時表示，共和黨人「希望確保它公平透明地進行，然後我們會讓這個過程發揮作用，接著我們會接受結果」。

當被正面問及，即使敗選共和黨候選人是否也會接受結果時，麥丹尼爾回答說，「他們會的」。

尚未承認兩年前敗給拜登的川普，在期中選舉前持續加碼放送投票陰謀論。

希望贏得期中選舉的數百名共和黨候選人支持川普宣稱2020年大選舞弊的指控，也有一些人對即將出爐的結果抱持懷疑，這與麥丹尼爾的說法形成鮮明對比。

例如共和黨極右翼的亞利桑那州州長候選人雷克（Kari Lake）就拒絕明講是否會尊重選舉結果。CNN上月問她是否會尊重結果時，她只說，「我會勝選，而我會接受那個結果」。

本週稍早，尋求擊敗民主黨籍對手巴恩斯（Mandela Barnes）贏得連任的威斯康辛州聯邦參議員強生（Ron Johnson），也不願說明是否會接受結果。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這位共和黨參議員說：「我們會看看狀況怎樣。選舉日會發生什麼事情嗎？民主黨人藏了一手嗎？」

共和黨的「選舉否認派」充斥在選票上，加劇人們對投票後混亂的擔憂。分析人士表示，選舉否認派超過300人。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111107