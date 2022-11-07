經濟部打造高雄「亞灣新創園」營運將滿1周年，今（7）日以「航向未來，新創發光」為主題，舉辦周年慶活動。（柯宗緯攝）

經濟部打造高雄「亞灣新創園」營運將滿1周年，今（7）日以「航向未來，新創發光」為主題，舉辦周年慶活動。經濟部次長陳正祺指出，亞灣新創園去年底開幕以來，匯集42家新創及7家國際加速器進駐，積極協助新創團隊鏈結產業及國際市場，總計協助新創增加商機與投資近8億元，成果斐然。

陳正祺致詞時提及，為了協助新創發展，從2020年開始，經濟部中小企業處就有3大策略「裕資金、廣服務、創聚落」，讓新創企業有充分金融資金支持，廣設輔導資源創業，以及讓新創聚在一起交換資訊，互相砥礪、成長。

陳正祺指出，經濟部成立國際創業聚落包括林口新創園跟亞灣新創園，最重要的理念就是「大手牽小手，一起找到出海口」，協助新創拓展國際商機，並透過「大企業出題，新創來解題」扶植新創產業。

陳正祺提及，亞灣新創園去年12月開幕，串聯國內外資源與創新能量，聚焦5G、AIoT、數位內容、智慧港灣等領域，並串聯國內外大廠如微軟、AWS、Google、NVIDIA、Line、佳世達等，及參加智慧城市展、InnoVEX、Meet Greater South等大型展會，積極協助新創企業拓展商機及鏈結市場。

高雄市副市長羅達生強調，位於5G AIoT園區中的亞灣新創園，不是完全複製林口新創園模式，而是與高雄在地結合度非常高，加上整體園區配套做得好，包括智慧設施完善，擁有全台唯一專頻專網，吸引大廠到亞灣區高雄流行音樂中心、港阜旅運中心等實證場域。

此外，為響應全球ESG議題，經濟部今年也首度舉辦「2022綠色科技新創獎勵競賽」，以綠色科技、淨零碳排為主題，號召國內大廠及國營事業如台積電、日月光、台達電、中油等單位出題，徵選優秀新創企業解題，最高可獲得100萬獎金，今日頒獎典禮上安排出題企業大廠與17家新創業者與會、交流。