有「蒲亭的大廚」稱號的俄羅斯餐飲業商人普里格津今天表示，他介入過美國選舉，未來也不會停手。華府先前曾正式將他列入試圖影響美國政治的俄國人名單，如今他自己首度承認。

路透社報導，根據普里格津（Yevgeny Prigozhin）外燴公司「諧和」（Concord）的公關部門在俄羅斯社群媒體「保持聯絡」（VKontakte）的發文，他表示：「我們曾經干預過（美國選舉），我們現在正在干預，未來也將繼續干預。」

「（我們）會用小心、準確、精準和我們自己的方式（來干預），一如我們知道的方法。」

法新社報導，由於美國明天就要舉行期中選舉，一家俄羅斯新聞網站針對彭博（Bloomberg News）報導聲稱俄羅斯正在干預這場選舉，而向普里格津尋求置評，他於是做出這番回應。

61歲的普里格津因為旗下外燴公司包辦克里姆林宮的合約，而被外界戲稱「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的大廚」。美國政府曾經正式指控他資助俄羅斯的「酸民農場」（troll farm）來試圖影響美國政治。

今年7月，美國國務院懸賞最高1000萬美元（約新台幣3億2000萬美元），徵求有關普里格津和「參與干預美國選舉」有關聯的資訊。他正受到美國、英國和歐洲聯盟（EU）的制裁。

今年9月，普里格津承認親克里姆林宮的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）是他成立的。這個組織活躍於敘利亞、非洲和烏克蘭，本月4日又在俄國大城聖彼得堡開張一個國防科技中心，普里格津藉此進一步展現他的軍事能耐。