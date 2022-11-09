健喬（4114）受惠自有產品、購併藥證及授權引進三支箭整合效益，前三季淨利歸屬母公司業主為6.39億，創歷史新高，年成長208％，EPS1.96元。

該公司第三季合併營收11.05億，年增42％，淨利歸屬母公司業主1.12億，年成長60％，EPS每股0.35元。

營運表現耀眼的健喬，前三季扣除出售土地的業外利益，本業獲利3.94億，仍然較去年同期增長超過九成。該公司本業獲利從2019年前三季2158萬為基期，成長到今年前三季，三年複合成長率高達163％，無懼健保價年年調降壓力，獲利逆勢成長。

健喬表示，前三季毛利率41％高於去年同期39％兩個百分點，主因是透過結合自有產品，購併藥證及授權引進三支箭整合的效益，在於全球藥品缺貨潮中，持續穩定供貨；市場滲透力與工廠的具規模經濟的稼動率帶來持續穩定成長的毛利率，展望全年獲利高成長可期。