美國期中選舉一如預料變天，共和黨可望奪回眾議院控制權，拜登政府因此跛腳的話，聯準會（Fed）將成為美國經濟唯一主導者。若Fed基於通膨降溫開始放緩升息甚至降息，美元將結束強勢格局轉貶。

《路透》分析指出，共和黨若掌控眾議院，拜登總統在剩下二年任期所提的支出法案，在共和黨仗著多數優勢阻擋下難過關。如此一來，聯準會可能成為美國經濟政策走向的唯一主導者。

儘管Fed11月2日發布政策聲明時，主席鮑爾持續放鷹，指最終利率水平可能高於先前預期。但由於Fed預估通膨率將從目前的6.2％降至2.8％，明年仍可能放慢升息步伐甚至降息。

一旦Fed政策轉向，市場投資風向也會跟著變，投資人將撤出美元這個避風港，改投入風險資產懷抱。

另一方面，舉債上限爭議也會升高白宮與國會的對立。萬一共和黨掌控的眾院拒絕提高債務上限，拜登政府恐面臨違約風暴，類似歐巴馬政府2010年的噩夢將重演。

當年共和黨取得眾議院多數優勢後，打算取消提高債務上限的協議，並決定杯葛歐巴馬所提法案，直到2011年7月兩黨才取得共識，但美元指數已從2011年1月高點跌了近9％。

《路透》分析提到，在聯準會強勢升息下，今年來美元指數已漲14％，接下來或許只有美國政治僵局才能阻止它狂飆。

投資人觀望美國期中選舉結果，且靜待10月通膨數據出爐，9日美元兌歐元匯價徘徊在2個月低點附近。周三美元兌歐元微漲0.2％，來到1.0051兌1歐元，8日觸及1.0096兌1歐元，創9月13日來新低。

周三亞洲盤美元兌日圓走貶，跌到本月低點兌145.17日圓。美元兌瑞士法郎也同步走跌，挫低至兌0.9814瑞郎，來到近5周新低。