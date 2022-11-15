摩根士丹利發布最新研究報告指出，英國與歐元區經濟很可能在明年陷入衰退，不過美國受惠於韌性的就業市場，將有驚無險的躲過衰退命運。
在同時，它還預測中國在歷經近三年的封控措施後，明年將重啟經濟，並可望帶領當地與其他新興亞洲國家走向復甦。
報告還表示，由於目前經濟風險傾向下行，因此全球經濟明年料將成長2.2％，低於國際貨幣基金預估的2.7％增幅。
針對聯準會的利率走向，該投行認為美國通膨在第四季到頂後仍將表現強勁，這也促使聯準會明年被迫將利率持續維持在高點。
摩根士丹利發布最新研究報告指出，英國與歐元區經濟很可能在明年陷入衰退，不過美國受惠於韌性的就業市場，將有驚無險的躲過衰退命運。
在同時，它還預測中國在歷經近三年的封控措施後，明年將重啟經濟，並可望帶領當地與其他新興亞洲國家走向復甦。
報告還表示，由於目前經濟風險傾向下行，因此全球經濟明年料將成長2.2％，低於國際貨幣基金預估的2.7％增幅。
針對聯準會的利率走向，該投行認為美國通膨在第四季到頂後仍將表現強勁，這也促使聯準會明年被迫將利率持續維持在高點。
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