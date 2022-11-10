俄烏戰爭爆發加上供應鏈危機仍未恢復，導致通膨數據難以下降，美國拜登政府祭出降低通膨法案，但歐盟卻認為其中至少有9個地方違法國際貿易規則，並認為此法案將嚴重損害歐洲工業的利益。

CNBC報導，降低通膨法案已經在8月由拜登總統正式簽署，法案內容以「除碳」目標為主，包括破紀錄3690億美元的能源與氣候政策支出。然而歐盟委員會檢視相關條文後卻發現至少9個地方違法國際貿易規則，擔憂該法案帶來的衝擊。

歐盟認為該計畫威脅歐洲工業的利益，最有爭議的地方在於，對北美生產的電動車提供稅收抵免，這可能讓歐洲汽車業面臨艱難挑戰，法國財政部長Bruno Le Maire強調，公平貿易是雙方貿易關係的核心，我們不希望看到任何損害環境的事情發生。

儘管雙方持續保持溝通，但美國官員目前著眼於期中選舉，且降低通膨法案已經立法，因此任何的改變都會在實施階段才能進行。

智庫歐洲國際政治經濟中心（ECIPE）主任Fredrik Erixon表示，「歐盟對於降低通膨法案間接或直接的歧視出現嚴重擔憂，許多採取美國優先的企業可能會因此傷害歐盟企業，尤其是在綠色能源產業，歐盟可能會尋求WTO解決，但現階段可能會以直接談判為主。」