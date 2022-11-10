繼在美國亞利桑那設晶圓廠後，傳出台積電將再投入120億美元增建更先進的3奈米二廠。對此，大安文山區4號議員候選人曾獻瑩表示：「這是美國利益至上的戰略考量，對台灣不利，台灣矽盾在中美對抗下被綁架，蔡政府顯然扛不住壓力，要負最大的責任！」

台積電出身的大安文山議員候選人曾獻瑩表示：台積電赴美是美國利益至上的戰略考量，對台灣不利。(圖片來源/曾獻瑩提供。)

台大企管碩士、台積電工程師出身的曾獻瑩，過去也曾得過台積電卓越工程師獎，曾獻瑩接受《中廣新聞網》王淺秋，及《飛碟電台》尹乃菁訪談時表示：「全世界一半以上的晶圓代工市場就是台積電吃下來的，它是全球的好夥伴，這麼技術密集、資本密集的重要資產，美國卻以台灣兵兇戰危的戰略安全考量，把台積電搬去，美國設廠及營運成本過高，根本是賠錢的。」

曾獻瑩與中廣節目主持人王淺秋合影。(圖片來源/曾獻瑩提供。)

王淺秋針對3奈米二廠的傳聞請問曾獻瑩，他直指核心：中美對抗下，台積電留在台灣才是對台灣最好的！「台積電到美國設廠了，對台灣的談判籌碼、價值和重要性都相當不利。」

曾獻瑩以專業背景道破核心問題：「美國很多IC設計公司都是沒有晶圓廠的，晶片生產都要靠台積電，我們台灣還有一些優勢，還有一點時間⋯⋯但蔡政府好像傾斜到一個地步，沒法抵擋美國的壓力！」

針對年底選舉只剩十多天，近來民進黨猛打「抗中保台」，曾獻瑩直言：「這種選舉操作手法很多選民都麻痺了！是誰讓全球夥伴台積電變成全球風險？誰讓台灣兵凶戰危？選民的眼睛是雪亮的！」

曾獻瑩以他在大安文山區拜票最常遇到退休教授、軍公教為例，「選民真正想知道的是，候選人對市政有什麼想法？政見在哪裡？候選人有沒有能力？」面對選舉許多花招，曾獻瑩表示，候選人要能夠像工程師一樣，實事求是，能解決問題才是最重要的。

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