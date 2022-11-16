美國總統拜登和中國國家主席習近平面對面會晤落幕。會前，白宮宣稱，此次會議旨在降低誤判風險，會後不會發布聯合聲明，但美國會向台灣簡報會晤情況，讓台灣安心。會晤已過兩天，言猶在耳，不知白宮簡報了沒？

習拜會晤後，白宮發出新聞稿，新華社也發通告，內容詳細更勝美方新聞稿，再加上國際媒體成篇累牘地報導、分析，還需要白宮刻意向蔡政府簡報嗎？

話說回來，習拜閉門會議，全程3小時有餘，除了進場前雙方握手8秒鐘，記者拍照，行禮如儀，國際媒體得以親身採訪者不過是開場時的短短幾分鐘，如何能窺得會議全貌？即使白宮和新華社發出新聞通稿，兩國政府怎可能會在官方新聞稿中透露「不為人知」或「不應為他國道」的交鋒過程？

譬如，拜登4度誇言「如果中共進犯台灣，美國將協防台灣」，面對習近平，拜登真敢如是說？拜登真要如是說，中方豈能默默吞下？雙方衝突勢必升高，如何能降低誤判風險？無論會議真實情境為何，參與其事的雙方，定然是選擇有利於我方者，向外界「簡報」，國際媒體也只能就雙方選擇性的簡報，進行二手傳播。至於無緣親赴現場採訪的台灣媒體，也只能隔海觀望，就著二手傳播內容，進行再製工程。

白宮的簡報能給台灣帶來第一手消息嗎？拜登會後判斷，中方沒有立即侵台的意圖，宣布國務卿布林肯將於明年初訪華。隱約透露，美方似乎已經接受了習近平畫下的那條紅線：台獨與台海和平水火不容！

美方若是吃了秤砣鐵了心要將台灣烏克蘭化，掣肘中國，對台簡報，肯定只是繼續大灌美台友好的迷湯，胡吹台灣愛聽的高調和曲調罷了，又怎麼會將最隱密的心思透露給「非我族類」的台灣呢？

台灣的兩岸政策和外交戰略，一味地依賴國際媒體的二手傳播、以及白宮選擇性的對台簡報，誰能安心？

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