河南鄭州廠疫情影響蘋果手機供應鏈，富士康計劃在2年內將其印度iPhone組裝廠的員工人數翻2番，未來將把更多的iPhone供應鏈移轉到印度生產。

《路透》報導說，富士康規模最大的鄭州廠日前因疫情封控措施造成混亂，登上全球的頭條新聞，鄭州廠的iPhone生產線因而大亂，不只影響出貨，也加劇未來中國防疫政策影響全球供應鏈影響的擔憂。

報導指出，富士康鄭州廠供應鏈受挫，導致蘋果本週降低新上市的iPhone 14出貨量預測，一向銷售暢旺的年終假期旺季，今年的銷售前景也蒙上陰影。

消息人士稱，總部位於台灣的富士康計劃在未來2年內在印度廠增加 5.3萬名工人，讓這座位於印度南部工廠的員工人數增加到 7萬人。消息人士拒絕透露姓名，因為擴增印度廠的討論是私下場合進行的。

報導指出，雖然印度南部泰米爾納德邦工廠的規模與目前擁有20萬名工人的鄭州工廠相比仍相形見絀，但它對於蘋果公司將生產從中國轉移出去的努力至關重要。

富士康的印度廠是在2019年開設，產能也持續提高，今年是印度廠首次生產 iPhone 14。在此之前，富士康曾多次提及擴大印度廠生產線，但從未具體提及時間與規模。

報導說，富士康和蘋果對此消息均拒絕置評。

報導引述印度政府消息人士稱，由於中國廠出貨發生問題，富士康已與印度官員討論加快印度工廠招聘的計劃，以解決iPhone產能問題。

去年，富士康的泰米爾納德邦工廠曾發生大規模食物中毒事件，引發廠內員工抗議，也暴露了該廠工人惡劣的生活條件。政府消息人士說，泰米爾納德邦是電子和汽車製造中心，但印度官員也在積極拉攏蘋果供應商，將iPhone業務擴展到製造零件，而不僅僅是iPhone的組裝。

摩根大通分析師在9月時曾估計，到2025年，印度生產的iPhone可能會佔全部iPhone的1/4，同時包括Mac、iPad、Apple Watch 和 AirPods 等所有蘋果產品，在中國境外生產的比例將從目前的5%增加到25%。