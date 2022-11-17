晶鑽生醫(6815)與醫美診所通路愛爾麗集團簽訂採購合約，金額約3000萬將在1年內分批出貨。雙方未來將攜手朝海外發展，看好東南亞人口紅利，和經濟實力也不斷提升，醫美需求逐漸增溫，將積極搶攻市場商機。

愛爾麗在台灣、大陸、越南、泰國等地皆有診所，簽訂採購合約後，晶鑽生醫將提供提供關鍵材料與產品。晶鑽生醫總經理謝佳憲說，產品海外執照都在進行中，包括美國FDA還有東南亞地區，明年度若順利取證，將會往上述地區發展。明年時，將會先到東南亞考察，找適合上下游的地方設置地點，上游是設公司如越南和柬埔寨等，下游則是找尋醫院或診所。

愛爾麗集團董事長常如山說，晶鑽人員年輕化供應鏈又完整，愛爾麗也希望有台灣自已的供應商，培育出本土很強的供應鏈。台灣醫療產業是亞洲第一，晶鑽生醫是少數兼具創新研發與自有品牌的本土供應商，透過我們在全台醫美診所通路創造的差異化附加價值，不僅可共同把餅做大、創造雙贏，亦有助建構本土醫美產業生態系。

愛爾麗在兩岸經營長達20多年，常如山表示，疫情期間，由於無法出國，消費者把錢花在自已身上，也有時間可以打理自已，台灣區業績並沒有掉，還逆勢成長。不過，大陸地區，因封控使得業績下滑2成左右，疫情趨穩後仍看好業績持續成長。

據國發會最新的研究報告顯示，台灣人口的老化現象不僅在加速，到了2035年的老年人口占比將提升至27.7％，甚至會超過美、英、德、法、瑞典、挪威等先進國家，因此帶動的抗衰老醫美需求將會持續成長。此外，隨著醫美科技的進步與生活型態的改變，近年的消費客群普遍有年輕化與男性比例增加的趨勢，進一步擴大了整體市場成長的空間。

謝佳憲表示，台灣擁有完善的醫療體系、高水準的醫師與醫療技術，加上具有厚實的資通訊產業基礎與研發能量，具備發展醫美產業得天獨厚的溫床，晶鑽生醫將持續投入開發、推出新產品上市並申請國內外上市許可，提升公司競爭力，追求永續成長。

晶鑽生醫今年上半年稅後淨利1,733萬元，創歷年同期次高，每股稅後盈餘（EPS）0.81元。下半年受惠市場需求持續回溫與產品組合多元效益發酵，累計前10月合併營收達3.37億元，創歷年同期新高，年增20.77%，隨著進入第四季傳統旺季，在新產品與新通路的挹注下，全年營運可望再挑戰新高。