手機沒電又急著出門，3C專家表示，iPhone 8以後的機型皆支援快速充電，根據蘋果公司提供的資料顯示，在使用快充插座與USB-C充電線的狀況下，可以在短短30分鐘內將手機一路充到50％，提醒想要有效率的充電，就要使用正確的工具。

根據外媒《太陽報》報導，急著出門手機卻沒電了，遇到這樣尷尬的狀況，很多人都會希望手機的充電速度可以更快一點，但想要快速充電iPhone，就必須要使用正確的充電工具，包括支援快充的充電頭與充電線等。

根據蘋果提供的資料顯示，30分鐘內將手機充電到50％，必須要使用USB-C充電線與插座，才能達到這樣的效果。不過要注意的是，並非所有的iPhone都具有快速充電的功能，只有iPhone8以上的機型有支援此功能。

而iPhone的充電線，過去一端是Lightning，另一端則是USB連接插頭，但如今被廣泛使用的是USB-C專對Lightning的線，雖然舊款的線也能用，但蘋果的快充插頭只能連USB-C的線，所以使用快充插頭配USB-C線，充電會較快。

另外，最近很夯的無線充電盤，雖然可以省去線糾纏在一起的麻煩，但與有線的充電方式相比，想要更有效率充電的話，建議還是選用USB-C充電線來充電。