中央流行疫情指揮中心公布國內今天本土新增2萬78例，與上周四同期新增2萬2286例相比，下降9.9%，整體疫情持續下降中，不過下降速度趨緩，由於日本、廣州近日疫情再起，東京也考量再把警戒提高一級，對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，即使現在下降，但台灣社區未來會週而復始的流行，會持續觀察。

莊人祥表示，日本疫情目前仍以BA.5為主，有更高感染力，對於先前已感染過或接種過疫苗者，常常無法維持足夠免疫力，因此會在社區周而復始的流行。而一旦疫情下降，就會有其政策改變、人們行為的改變，這些都可能造成疫情再度上揚，目前各國都有面臨類似的情況。

莊人祥表示，就像現在BA.2過去後就有BA.5，且至今到了一定定點降不下去，而有起伏，未來若有感染力更高的變異株出現，或政策的改變，都有可能讓再現一波疫情，就像流感，會在社區週而復始的流行。

至於廣州的流行，莊人祥表示，有注意到，大陸目前有疫情上升最近來到兩萬多例，但面對Omicron傳染力更強，若仍堅持用清零的方式，需要花更大力氣才可能控制，目前也還在觀察中。