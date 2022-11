在禁止女性進入公園和遊樂園的幾天後,塔利班今天再宣布,健身房和公共澡堂現在開始,也不准阿富汗女性入內。

法新社報導,儘管強硬派伊斯蘭主義者塔利班承諾,這次他們對女性的嚴格規範會比上次2001年結束的首次執政更加溫和,但自他們去年重新掌權後,就逐漸將女性排除在公共生活之外。

絕大多數女性政府員工失去工作,或留在家中以換取微薄薪資。在此同時,女性也被禁止在沒有男性親屬陪同下旅行,外出必須穿著覆蓋臉部和全身的罩袍或頭巾。

自從塔利班2021年8月重新執政,阿富汗大部分地區青少女就讀的學校都被關閉。

勸善懲惡部(Ministry for the Prevention of Vice and Promotion of Virtue)發言人穆哈加(Mohammad Sadeq Akif Mohajir)告訴法新社:「健身房將不准女性進入,因為教練都是男性,且有些健身房是男女混用的。」

他表示,一般來說男、女分開的「土耳其浴」傳統公共澡堂,現在也不允許女性進入。

他說:「目前每家每戶都有浴室,所以這對女性來說並不構成困擾。」

一段真偽未經證實的影片在網路上流傳,當中顯示有一群背對鏡頭的女性,在抱怨女性禁上健身房的命令。

當中一個情緒激動的聲音說道:「那是女性專用的健身房,老師和教練都是女性。」

「你們不能禁止我們做所有的事,我們難道沒有做任何事的權利嗎?」

活動人士表示,愈來愈多針對女性的限制,是企圖阻止她們聚集並組織起來,反對塔利班的規定。

有一小群女性冒著被塔利班官員毆打及拘留的風險,在喀布爾和其他主要城市發起閃電示威。(譯者:李晉緯/核稿:陳昱婷)1111114