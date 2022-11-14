國泰金(2882)今日舉行國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，由金控總經理李長庚率旗下各子公司總經理與媒體暢談淨零碳排議題。也對外說明三階段短中長期目標降低煤炭產業投資門檻，希望到2030年針對OECD國家調整產業門檻上限降至15％，也就是不得新增投資營收超過15％的「煤礦業」、「煤礦鐵路運輸」、「煤炭輔助服務」以及營收超過15％且未積極轉型的「燃煤發電業」。

國壽總經理劉上旗指出，國壽營運轉型從綠職場、綠色採購與綠色房東等三個綠著手，今年已經第三季已經購買2000萬度綠電在信義區松仁大樓、敦南、仁愛大樓等四大樓裡面，涵蓋人壽、銀行、產險、投信及證券總部，到目前來看，證券及投信2025年都已經達到RE100。此外，在綠色房東上以房東角度統一採購綠電分給承租戶，已經有30組承租戶由國壽提供綠電，另有10組一起做出承諾。

國壽8兆資產有6兆元投資有價證券，目前投資組合中已有30％遵循SBT(科學基礎減量目標)，此外，國壽投資有短中長期撤煤計畫，以營收比重不得列入新增投資對象，今年（短期）調整礦煤產業營收門檻由50％降至30％，2025年（中期）由30％降至20％，希望到2030年（長期）針對OECD國家降到15％。

國泰世華銀總經理李偉正指出，2025年銀行總部會全部採用綠電，占整個銀行總用電量超過3成以上，2030年達到RE100目標。此外，金融機構也扮演重要的資金的提供者角色，特別在授信上面，國泰世華銀行一直以來都以綠色金融為發展的重要一部分，例如，到今年6月，永續相關聯貸案共有22件，金額達200億元，綠色存款金額達76億元，上周上海子行亦完成第一宗7500萬人民幣的綠色存款。