由台灣指數公司與櫃買中心合作新編上櫃ESG 30指數，自今（14）日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。該指數表彰兼具可投資性與永續發展表現佳的股票投資組合績效表現。

上櫃ESG 30指數每年於4月、6月、9月及12月進行成分股定期審核，檔數固定為30檔。依最近審核結果，指數權重前十大成分股依股票代碼排序為：光洋科、聯亞、穩懋、力旺、東洋、世界、中光電、中美晶、環球晶及元太。

上櫃ESG 30指數以上櫃普通股為指數母體，並經排除高耗能、高汙染產業（如鋼鐵、塑膠、化工、油電燃氣、橡膠）為成分股採樣範圍，經流動性檢驗後，運用台北大學商學院企業永續發展研究中心以永續報告書、年報、政府資訊等公開資料建構之「台灣永續評鑑」，篩選符合財務指標及ESG指標的企業，再依自由流通市值選取30檔上櫃股票，並以自由流通市值結合永續績效級距指標加權計算。

同時，設定前五大成分股權重總和不得超過65％、個別產業權重總和不得超過40％，以表彰兼具可投資性及永續發展表現良好之上櫃公司投資績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，上櫃ESG 30指數累積報酬率為80.73％、2021年殖利率為5.49％，表現均優於櫃買指數的60.02％及3.62％。

依投信投顧公會統計，2022年截至9月底，台股ETF資金淨流入累計達3,606億元，已超越2021年全年1,620億元的2倍以上；其中，累計淨流入金額以傳統市值型約1,406億元最高，ESG型約1,121億元次之，顯示台灣市場ESG主題ETF即便在市場面臨下行風險下，仍受投資人青睞。

上櫃ESG 30指數挑選財務品質及永續表現優異的股票，台灣指數公司鼓勵上櫃企業投入永續發展，期可藉由指數化商品發行，簡化投資人參與上櫃企業的永續投資管道。