再一個多月即將迎來2023年，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上特別點名，雙魚座、獅子座、水瓶座、射手座在年底前將一路好運，其中雙魚座在事業上將透過人脈獲利，射手座的感情運則會非常順遂，做任何事都有家人或另一半的支持。

艾菲爾表示，11月16日、17日水星及金星分別進入射手座，加上11月24日木星在雙魚座轉為順行，雙魚座、獅子座、水瓶座、射手座的運勢將轉為順暢，尤其是事業上可望迎來新高峰。

▍第四名：雙魚座

年底前恢復順行的木星在雙魚座的命宮，屆時也有新月的力量進駐事業宮位，雙魚座工作事業方面的人脈，將會有良好平穩的互動，正在推行的項目或創意提案，都能夠得到合作夥伴的支持、需要的資源也能透過人脈送到手上，而需要做的是讓其他有能力的人看見他們才華，以及合作的可能性，好好把握這個階段全力衝刺，事業將會進入到另一個高峰。

▍第三名：獅子座。

年底前恢復順行的木星造福獅子座的資源宮位，也有金星、水星、新月在戀愛宮位，這時候獅子座只要登高一呼，就有朋友在事業上推波助瀾，提供工作事業需要的資金；獅子座天生的王者風範吸引許多人來成就想完成的事情，如果最近想要與正在曖昧或約會的對象確立關係，在11月16日後很適合告白、增溫感情。

▍第二名：水瓶座

年底前恢復順行的木星即將在水瓶座的財帛宮位，與冥王星形成富貴連線，有助於水瓶座在工作上的靈感噴發，如果是從事藝術創作相關的行業，會特別的有感，接踵而來的項目會帶來豐厚的薪水、版權抽佣，同時也會聲名大噪，連帶的更多的工作及報酬找上門來，工作與金錢之間形成的正向循環，幫助水瓶座實現事業夢想。

▍第一名：射手座

年底前逐漸順行的木星將會從家庭宮位過渡到創意及偏財宮位，加上金星、水星、新月都在這裡，射手座的好運來自家人以及身邊的異性，這段期間會發現家人總能在有需要的時候，做工作上的後援，讓射手座無後顧之憂的為工作衝刺，身邊的異性也會提供不少工作靈感，甚至相關資源，讓射手座的好運不斷。