明日（22號）迎來24節氣中的小雪，早晚溫差變化極大，涼意漸濃，很容易受涼，而國際天星命理風水專家邱彥龍指出，生肖鼠、生肖牛、生肖蛇、生肖雞、生肖猴財運如天降、也會有良緣降臨的好運，各方面都可以得到好的收穫。

另外，邱彥龍也提到，小雪寒氣較旺，血液循環會變慢，免疫力容易降低，注意心血管疾病、心律不整、帕金森氏症、腦血管破裂或者憂鬱症、恐慌症的發作，也容易缺氧、失眠、多夢，建議這段時間多運動，睡前泡腳，並做好保暖工作。

▍第五名：生肖鼠

屬鼠的人，在這段期間偏財運旺，且第六感精準，雖然有感覺到小人找麻煩，但不用理會它，只要自己開心就好，建議多看點書，提升靈性與智慧，將會發現自己的好運，會有大大的躍進，單身的朋友，小雪節氣桃花旺，建議不妨邀約心儀的對象，多去浪漫的地方旅遊，或者懂得創造浪漫的場景，就能早日脫單。

▍第四名：生肖牛

屬牛的人，這段期間工作、財運佳，但要保持能者多勞的心態，不要衝動、著急，如果易怒、不理性，會把好運趕跑，單身的朋友，在工作中或同事之間能找到心儀的對象，切記在享受成功的樂趣之餘，要把自我的狀態調整好，重點是控制好情緒，就能萬事皆順。

▍第三名：生肖蛇

屬蛇的人，在這段期間多用心努力，會發現現在的辛苦與經驗，將會成就以後的你，多點笑容，不要與人有距離感，可以有好人緣，也能逢凶化吉，把自信展現出來，就容易招來貴人相助，此外，該花的錢要花，後面會有意想不到的財富，來財雖慢，但最後都會得到應有的回報，單身的朋友，能在幫助過的貴人中，找到心儀的另一半，好好把握良緣，就能幸福快樂。

▍第二名：生肖雞

屬雞的人，這段期間靠說話就能賺到錢，但要調整好情緒，保持天真活潑的本性賺錢，財富就能倍增，另外，做好事業的服務，會被看見並受到獎勵，單身的朋友，努力賺錢，就能吸引心儀的對象靠近，記得該大方時就要大方，有捨才有得，多點歡喜與微笑，良緣將會出現。

▍第一名：生肖猴

屬猴的人，在這段期間，在事業上能得到主管賞識與提拔，並且有如神助，正、偏財運極佳，但切勿借錢，否則容易有去無回，單身的朋友，在這段期間特別容易脫單，會有心儀的對象喜歡，並且對事業、財運、情感上都有很大的幫助，好好把握良緣。