由於水氣增多，明（22）日將迎來「小雪」的節氣，東半部降雨持續，西半部則有局部短暫降雨的機會，中部以北及東北部雨勢明顯。氣象局提醒，夜晚清晨的中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局表示，明天天氣逐漸開始轉變，水氣增多，除了東半部降雨較持續之外，西半部各地雲量增多，也都有短暫降雨的機會，而且越晚降雨機率越高，尤其中部以北及東北部雨勢較明顯。溫度方面，東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天高溫普遍可以來到28至31度，感受悶熱，而各地低溫為20至22度，日夜溫差較大。

氣象局分析明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，由於華南雲雨區東移及東北季風影響，周三至周五（23日至25日）北台灣轉濕涼，其他地方高溫下降，周三、周四北部高溫為23、24度，其他地區為25至27度，周五之後氣溫逐日回升，各地降雨機率提高，尤其中部以北及東北部地區雨勢較持續、明顯，並有較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲偶爾有短暫雨。

周六（26日）水氣減少、降雨逐漸減緩，北部及東北部地區仍有短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲；下週日（27日）東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；下週日、下週一（27日、28日）水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，僅大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨；29日至12月1日東北季風增強，溫度再下降，北部及東半部有局部短暫雨。