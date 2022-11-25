在愛情中，有些女生特別容易花言因巧語而動心，認為對方是真心想要在一起的，但往往這些美好期待只是一場騙局，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖豬、生肖牛、生肖狗在感情中特別容易暈船，只要對方稍微一些關心，就會投入許多感情，最後被耍得團團轉。

▍生肖豬

屬豬的女性，眼睛自帶一層真善美的濾鏡，不會用惡意去揣測他人，也不會輕易懷疑別人，對事物容易抱持著盲目的美好期待，即使被有惡意的人盯上也毫無察覺，加上她們的一副熱心腸和軟心腸，對方如果裝可憐，連哄帶騙，她們就會投入許多感情，甚至損失慘重。

▍生肖牛

屬牛的女性很踏實，其實是不容易被騙的，但她們有一個致命的弱點，就是對自己認知的東西會執著地去相信，因此很容易因為接觸領域不同，而被自己所認為對的事情所騙，如果有個超出她認知的人設或騙術出現，就很容易上鉤。

▍生肖狗

心裡有很多苦的人，只要一絲甜蜜就能填滿，這也是屬狗的女性容易落入感情騙局的原因，當生活過得順遂、幸福時，她們的警覺性反而是很高的，可是一旦生活過得苦，感情不如意，她們就容易因為一點小小的關心而掏心掏肺，渾然不知自己已跌入陷阱。