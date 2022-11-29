擁有G級傲人上圍的女星熊熊（卓毓彤）2年前捲入不雅片風波，之後她積極復出發展副業，更推出相關食品，最近她上網路節目，談到努力賺錢主因，她坦言會拚命工作是因為很想當媽媽，「我怕我遇不到好男人」，因此得先存錢，她也鬆口在愛情裡大部分都是付出比較多的那方，承認養過兩任男友，聽到主持人說：「賤男人真的煩」，熊熊也無奈默認壞男人真的很賤。

熊熊過去陷入影片風波，後來她大方坦言是自己活該，在感情裡總是識人不清，常戀愛腦上身，認為部分網友對她的批評算有道理，她也表示過去感情運不順，「我很缺愛，一直在追求愛情，很容易為了愛放棄事業，現在綜觀看來我不夠愛自己，其實有些酸民講的也有道理，就是自己活該，沒好好觀察別人」。

熊熊改賣零食，常賣到缺貨。（圖／翻攝自beargenie IG）

去年底網友發現熊熊發福、肚子變圓，一度以為她懷孕，她則澄清是自己花錢跑去凍卵，因為當媽媽一直是她的夢想，但近年被中醫診斷身體體質偏寒、卵巢發黑，她不想為了怕當高齡產婦亂找對象，便決定提前去凍卵，讓自己未來隨時保有生育權力。

"我失敗過很多次"藝人熊熊華麗轉身變工作狂 志郁一個動作挑起熊熊勝負慾｜20221125｜

近日，熊熊上主播王志郁的網路節目《王志郁Plus》，開頭就分享熊熊最近副業的零食產品，近年她從藝人華麗轉身變成女強人工作狂，旗下食品常常賣到缺貨，她強調不是在做飢餓行銷，而是包裝馬口鐵常缺貨，她笑稱自己現在住的是風水好的房子，帶動她工作運，自嘲：「桃花我不需要了」，話鋒一轉，她說最近賺的錢都拿來養狗，認為未來結婚也不一定有好老公靠，她更坦言養過兩任男友，虧自己是：「過來人」，下一秒又急忙問經紀人：「這可以播嗎」，讓王志郁被她的脫稿演出笑翻。